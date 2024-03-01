Кадри Симсон: Азербайджан может рассчитывать на поддержку ЕС в связи с COP29

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Азербайджан был выбран организатором очередной Конференции ООН по изменению климата, которая пройдет в ноябре, и это результат вашей неустанной деятельности. Об этом заявила комиссар по вопросам энергетики Евросоюза, сопредседатель Консультативного совета по Южному газовому коридору Кадри Симсон.

«Это проявление ваших навыков в реализации сложных инфраструктурных проектов и вашего будущего видения чистого перехода. Не сомневаюсь, что это будет успешный COP29, вы с полной уверенностью можете рассчитывать на поддержку Европейского Союза», – отметила она.