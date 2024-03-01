Алиев: За это нас нужно хвалить, а не нападать на нас |
Кремль о похоронах Алексея Навального |
Россия готова была вывести войска с территории Украины. WSJ опубликовала текст сорванного соглашения |
Хикмет Гаджиев: Баку ждет разъяснений от Еревана по конституционным документам |
Байден предупредил союзников об изменении мирового порядка на 50 лет |
Politico: Оплошность Макрона только еще больше усугубила ситуацию для Украины |
В Ереване начали обсуждение по выводу российских пограничников из аэропорта Звартноц |
На пороге мирового переустройства |
США не дали Совбезу ООН принять заявление в связи с гибелью более 100 палестинцев |
Главное Политика

Байрамов проинформировал Лаврова о состоянии мирного процесса с Арменией

Байрамов проинформировал Лаврова о состоянии мирного процесса с Арменией

1 марта в Анталье состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы МИД России Сергея Лаврова. На встрече состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам, стоящим на повестке сотрудничества между двумя странами, а также по текущей ситуации в регионе.

Байрамов проинформировал Лаврова о мирных усилиях Азербайджана, а также о текущем состоянии мирного процесса и видении Азербайджана. В ходе встречи также были обсуждены другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Теги:
Из этой рубрики
Кадри Симсон: Азербайджан может рассчитывать на поддержку ЕС в связи с COP29
Политика

Кадри Симсон: Азербайджан может рассчитывать на поддержку ЕС в связи с COP29

2024/03/01, 17:28
Байрамов проинформировал Лаврова о состоянии мирного процесса с Арменией
Политика

Байрамов проинформировал Лаврова о состоянии мирного процесса с Арменией

2024/03/01, 17:17
Турция продолжит нормализацию отношений с Арменией в координации с Азербайджаном
Политика

Турция продолжит нормализацию отношений с Арменией в координации с Азербайджаном

2024/03/01, 17:06
Тойво Клаар рассказал, в каком случае может быть выведена из Армении миссия ЕС
Политика

Тойво Клаар рассказал, в каком случае может быть выведена из Армении миссия ЕС

2024/03/01, 16:40
«Дипломатический переворот». Тандем Париж-Ереван потерпел серьезное поражение
Политика

«Дипломатический переворот». Тандем Париж-Ереван потерпел серьезное поражение

2024/03/01, 16:17
Алиев провел переговоры с Рамой в Баку
Политика

Алиев провел переговоры с Рамой в Баку

2024/03/01, 15:41
Байрамов и Лавров провели переговоры
Политика

Байрамов и Лавров провели переговоры

2024/03/01, 15:12
Баку и Ташкент обсудили подготовку к COP29
Политика

Баку и Ташкент обсудили подготовку к COP29

2024/03/01, 14:51
Алиев: За это нас нужно хвалить, а не нападать на нас
Политика

Алиев: За это нас нужно хвалить, а не нападать на нас

2024/03/01, 14:30