Байрамов проинформировал Лаврова о состоянии мирного процесса с Арменией

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1 марта в Анталье состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы МИД России Сергея Лаврова. На встрече состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам, стоящим на повестке сотрудничества между двумя странами, а также по текущей ситуации в регионе.

Байрамов проинформировал Лаврова о мирных усилиях Азербайджана, а также о текущем состоянии мирного процесса и видении Азербайджана. В ходе встречи также были обсуждены другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.