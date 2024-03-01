«Дипломатический переворот». Тандем Париж-Ереван потерпел серьезное поражение

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Берлинские переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна при посредничестве Анналены Бербок еще долго будут в фокусе внимания экспертов. В том числе и потому, что эта встреча закрепила результаты «дипломатического переворота», который впервые обозначился еще во время Мюнхенской конференции по безопасности — Германия все увереннее заявляет о себе как о посреднике между Баку и Ереваном.

В в самом деле, встреча глав внешнеполитических ведомств в Берлине демонстрирует, что Германия действительно хочет способствовать достижению прочного и долгосрочного мира в регионе. И проявляет, скажем так, конструктивный подход к мирному процессу. И это очень отличается от позиции Франции, которая занята по большей части поливания масла в огонь и открыто снабжает Армению летальным оружием – Германии, в отличие от Франции, занимает нейтральную позицию.

Для того, чтобы убедиться в «разнице подходов» Берлина и Парижа, нелишне проследить, кроме всего прочего, и за изменениями риторики премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Который уже привык озвучивать ровно то, чего от него ждёт «принимающая сторона».

В ходе встречи президента Азербайджана Ильхамом Алиевым в Мюнхене при посредничестве канцлера ФРГ Олафа Шольца Никол Воваевич как бы взял на себя обязательство продолжать мирные переговоры и провести встречу министров иностранных дел. Но затем отправился в Париж, где в интервью France 24 уже называл мир между Азербайджаном и Арменией «немыслимым». Но Пашиняну не просто пришлось прятать поглубже свои парижские заявления и послушно отправлять министра на переговоры.

Еревану приходится мириться с тем, что на переговорах не будет «старшей сестрички» — Франции. А Франции — в очередной раз «глотать» дипломатическое унижение: её из переговоров безнадёжно выпихнули.

Просто потому, что можно или быть посредником, или открыто патронировать одну из сторон. Да ещё к тому же побитого агрессора. Макрон в очередной раз оказался «авторитетным и влиятельным» только на словах. Но теперь эта проблема не только и не столько самой Франции, сколько Армении, где на поддержку Франции возлагали колоссальные надежды, а теперь оказались брошенными по крайней мере на дипломатической арене. Самое время спросить, как быстро тоже самое произойдёт и в военной сфере.

Более того, есть еще одно малоприятное для Армении и ее покровителей обстоятельство. Никол Пашинян в ходе парламентского часа с упоением рассказывал дипломатические сказки, будто бы Армения согласилась провести трехстороннюю встречу в Германии, потому что Германия признает три принципа, закрепленных на встрече в Гранаде, а именно территориальную целостность Армении и Азербайджана в соответствии с Алма-Атинской декларацией, эта же декларация должна стать основой процесса делимитации, плюс, по версии Пашиняна, региональные коммуникации должны проходить на основе признания суверенитета, юрисдикции и равенства стран, по территории которых они проходят.

Но в реальности даже в команде Пашиняна не могут не понимать, что, во-первых, переговоры в Гранаде без участия Азербайджана никаких обязательств на Азербайджан не налагают, какие бы приятные армянским ушам постулаты там ни излагались. Это азбука политики и дипломатии. Более того, опыт изобретения подобных дипломатических и кон у Армении уже есть – достаточно вспомнить страсти по так называемому «казанскому документу», который Азербайджан отверг и который Армения до последнего расчитывала навязать в качестве основы для переговоров. Теперь тот же спектакль разыгрывается и вокруг «гранадского документа», но нет сомнений, что судьба «гранадского документа» ненамного лучше судьбы «казанского» — переговоры на берлинской «площадке» отправляют, вежливо выражаясь, в мусорную корзину все «наследие» переговоров в Гранаде.

И вот с учётом всех последних рухнувших надежд и несостоявшихся прогнозов «шашлычного недофюрера» поездка Арарата Мирзояна в Берлин — это уже серьёзное дипломатическое поражение тандема Париж-Ереван.

Нурани, обозреватель