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В результате удара по вилле на юге Баниаса убиты иранский «командир» и двое его помощников

В результате удара по вилле на юге Баниаса убиты иранский "командир" и двое его помощников

Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) опубликовала новые данные о воздушном ударе по цели на западе Сирии, в провинции Тартус, сообщает Newsru Израиль.

По данным SOHR, в результате авиаудара по вилле в районе Батрая, на южной окраине Баниаса, был убит некий «иранский командир» и двое сопровождавших его людей «несирийской национальности».

Сообщается также о нескольких раненых мирных гражданах, проживающих в этом районе. Судя по имеющейся информации, атака была осуществлена около 4 утра. SOHR полагает, что это была атака израильских ВВС.

Позже стало известно, что в результате атаки был убит советник Корпуса Стражей Исламской революции Ирана Реза Зареи.

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