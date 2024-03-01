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Китай станет главным мировым производителем кобальта к 2050 году

Китай станет главным мировым производителем кобальта к 2050 году

К 2025 году Китай будет производить 60% всего кобальта в мире. Такой прогноз дали в Financial Times. Кобальт является ключевым элементом аккумуляторов, на которых работает вся электроника.

Сейчас на КНР уже приходится 54% всего производства этого металла. Показатель превышает оценки аналитиков. Ожидалось, что в ближайшие два года значение составит 50%.

В прошлом году китайская горнодобывающая и металлургическая компания CMOC обошла швейцарский торговый дом Glencore и вырвалась в мировые лидеры по уровню производства кобальта. При этом общий объем производства металла в мире за 12 месяцев вырос на 17% к 2022-му.

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