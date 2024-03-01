Баку и Ташкент обсудили подготовку к COP29

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Турции со своим узбекским коллегой Бахтиёром Саидовым.

Об этом говорится на странице МИД Азербайджана в Х.

«На полях Дипломатического форума в Анталье министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым. В ходе встречи стороны провели обмен мнениями по вопросам развития двустороннего сотрудничества в области экономики, торговли, обсудили подготовку к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29 и ситуацию в регионе», – говорится в сообщении МИД.