Руководители Республиканского наркологического центра задержаны за взятку (видео)

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Руководители Республиканского наркологического центра (РНЦ) задержаны за взятку. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре возбудило уголовное дело в отношении гендиректора РНЦ Эльшана Мустафаева и его заместителя Замина Алиева. Установлено, что после того, как в апреле 2023 года Мустафаев был назначен на должность гендиректора, он вошел в сговор с Алиевым и за определенную плату принимал, диагностировал и размещал пациентов, страдающих от нарко и алкогольной зависимости. Затем вырученные деньги они делили между собой.

В связи с этим указанные лица задержаны и привлечены к ответственности по статьям 311.3.1 и 311.3.2 (повторное получение взятки группой лиц, вошедших в сговор) Уголовного кодекса АР.

Расследование по факту продолжается.