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Politico: Оплошность Макрона только еще больше усугубила ситуацию для Украины

Politico: Оплошность Макрона только еще больше усугубила ситуацию для Украины

Украина находится в «тяжелом положении», а «оплошность» французского президента Эммануэля Макрона только еще больше усугубила ситуацию. Об этом пишет Politico.

Слова президента Франции о возможности отправки войск НАТО в Украину должны были послать Владимиру Путину сигнал «не делать ничего глупого», говорит источник в Елисейском дворце. Но в результате лишь «обнажили расколы и разногласия на Западе, выражая панику по поводу военной ситуации в Украине».

Издание считает, что заявление Макрона «выделяется как вопиющее неправильное понимание не только его коллег, но и европейской общественности».

Politico призывает Запад, в том числе Макрона, сконцентрироваться на поставках Украине оружия, чтобы у нее был шанс победить, а не «разделять союзников Киева, рекламировать расколы и преподносить Кремлю пропагандистский подарок».

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