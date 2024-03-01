Кадри Симсон: Азербайджан – проверенный партнер Евросоюза

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Азербайджан – проверенный партнер Европейского Союза в энергетической сфере. Об этом заявила Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон на 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

По словам Симсон, становится все более очевидным, что Европа не вернется к привычному порядку вещей в отношениях с Россией.

Говоря об отношениях с Азербайджаном, она отметила, что «теперь это пространство заполнено верными партнерами, и мы нашли именно таких».