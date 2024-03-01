В Ереване начали обсуждение по выводу российских пограничников из аэропорта Звартноц

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Армянские власти обсуждают целесообразность присутствия пограничников ФСБ России в ереванском аэропорту Звартноц. Об этом на брифинге заявил секретарь правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян.

«Данный вопрос беспокоит как нас, так и большинство нашего общества. Внутри нашей партии идут обсуждения, решения пока нет», – заявил он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Другой участник брифинга, депутат из той же фракции Владимир Варданян добавил, что «армянские силы должны охранять воздушные границы страны».