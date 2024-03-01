В Израиле объявили о подготовке спецоперации

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет подготовку к операции в районе города Рафах на юге сектора Газа и в центральной части анклава, сообщил израильский министр обороны Йоав Галлант в ходе посещения северной части сектора.

«Мы смыкаем кольцо вокруг группировки ХАМАС. Мы готовимся действовать в Рафахе, а также в лагерях беженцев в центральных районах, чтобы перейти на следующую стадию операции, которую мы определим в соответствии с нашими приоритетами», – приводит The Times of Israel его слова.

Он отметил, что ЦАХАЛ добыла у группировки ХАМАС «огромные массивы информации», которые теперь использует для уничтожения «туннелей и нервных центров ХАМАС». По его словам, система подземных туннелей группировки превращается в ловушку для ее создателей.