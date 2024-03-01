Много шума… и ничего. Как пошли прахом «наполеоновские» планы Макрона

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«Машиной по производству ляпов» именуют, как известно, президента США Джо Байдена. Да он и сам не раз демонстрирует самокритичность, припоминая это свое прозвище. А вот мастером по производству скандалов и провалов является, без сомнения, президент Франции Эммануэль Макрон. Что и доказали недавние манёвры Парижа на украинском треке.

Нет, начиналось все очень красиво. более двух десятков европейских государств – обсуждают помощь Украине. И много планов, много обещаний, правда, прийти консенсусу о закупке оружия и боеприпасов для Киева за пределами ЕС так и не удается — тратить ассигнования на помощь Украине из европейских фондов на закупку оружия в Турции кое-кому не хочется. Но Макрон решил удивить всех. И вбросил идею о возможной отправки в Украину сухопутных войск стран Запада. По мнению нынешнего хозяина Елисейского дворца, на данном этапе в этом вопросе «нет консенсуса». «Но в динамике ничего нельзя исключать. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну», — с пафосом изрёк Эмманюэль Макрон.

Теоретически это должно было звучать эффектно и жестко. Но для начала, делать подобные заявления на публику имеет смысл, если соответствующее решение уже принято, транспортные самолёты прогревают двигатели, а солдаты укладывают рюкзаки. Или хотя бы сформирован чёткий ультиматум. Но если все делается виде «возможно, в будущем», «ничего нельзя исключать» или «на столе есть все варианты», это в лучшем случае просто сотрясение воздуха.

Далее, вбрасывать подобные инициативы стоит, если это уже «проработано» в ходе конфиденциальных контактов и есть шансы, что идея будет поддержана партнёрами и союзниками. Но инициативу Макрона участники встречи не поддержали. А это уже не утечка, а официальный комментарий, который озвучил представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт: Французский президент тогда выступил с предложением, о чем можно было узнать на последующей пресс-конференции, не нужно ли обдумать другие [варианты] – сухопутные войска или что-то подобное <…>. Канцлер затем довольно быстро высказался, оценил это предложение как не очень целесообразное. Затем в течение вечера никто из присутствовавших не поддержал французское предложение, и все разошлись <…>». И не надо быть профессиональным дипломатом, чтобы понять: случился у Макрона оглушительный позор.

Есть, конечно, право на собственную позицию отдельно взятой страны и её президента. Но одно дело, если с жёстким заявлением выступает президент Азербайджана Ильхам Алиев. У лидера нашей страны слова с делом не расходятся, а позиция не меняется по 10 раз на дню. Подобная инициатива звучала бы жёстко и многообещающе, если бы такое заявление сделали Реджеп Тайип Эрдоган, Риши Сунак или Олаф Шольц, не говоря о Байдене. Но если об этом говорит Макрон…

В Париже, разумеется, сегодня не захотят об этом вспоминать, но в начале украинской войны Эммануэль Макрон высказывал совсем другие идеи. В частности, он настойчиво советовал найти способ «спасти лицо Кремля» — за счёт территориальных уступок со стороны Украины, разумеется. Более того, совсем недавно тот же Макрон жаловался, что не может найти средств для помощи Украине. Напомним: речь шла о деньгах, а не о солдатах. И когда персонаж с таким послужным списком пытается говорить с металлом в голосе…

Ведущие мировые СМИ заявление Макрона встретили шквалом иронии. Politico не щадит самолюбие французского лидера: «Амбиции Макрона по Украине воспринимаются как пустословие и в Париже, и в Киеве». Le Figaro вынуждена признать: «Слова президента Франции вызвали гневную реакцию по всей Европе. Макрон оказался в изоляции». А Handelsblatt безжалостно обозначает болевые точки: «Позиция президента Франции никоим образом не соответствует крайне скудным поставкам вооружений из Парижа. Тот, кто упоминает сухопутные войска, но даже не в состоянии предоставить достаточное количество оружия, действует не в интересах Украины или Запада — он действует лицемерно».

Возможно, на момент старта инициативы Макрону и казалось, что он сейчас скажет новое слово в дипломатии на украинском векторе, расширит список обсуждаемых тем и опций и наконец впишет свое имя в историю. Но в реальности «окно Овертона» с треском захлопнулось, больно прищемивший мсье Макрона по крайней мере за язык.

А политические очки со знаком «минус» продолжают множиться. Теоретически подобные угрозы должны «охладить пыл» противоположной стороны, в данном случае России, и заставить её пойти на определённые уступки. Вместо этого благодаря макроновской буффонаде получилась демонстрация, что к прямому столкновения с РФ Запад не готов и слишком глубоко втягиваться в украинскую войну не желает. Вряд ли Макрону за это скажут спасибо в Киеве. Миротворец из французского президента ожидаемо не вышел. Все происходит с точностью до наоборот – как и на Южном Кавказе, где французская дипломатия приводит только к росту напряженности.

И, наконец, пошли прахом и очередные «наполеоновские» планы французского лидера. В прожектах и мечтах все было очень красиво: Эммануэль Макрон выступает в громкой и смелый инициативой и, объединив силы свободного мира, ведёт их… А на деле — очередной обидный провал, уплотняющие себя политическая изоляция и лопнувший авторитет.

Просто политика – слишком серьезное дело, чтобы доверять её напыщенным демагогам.

Отдел политики Minval.az