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Израиль опроверг слухи о расстреле палестинцев у гумконвоя

Израиль опроверг слухи о расстреле палестинцев у гумконвоя

Израильские военные не стреляли по людям, окружившим гуманитарный конвой в секторе Газа, а сделали несколько предупредительных выстрелов, чтобы разогнать толпу. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, передает The Times of Israel.

Он пояснил, что ЦАХАЛ координировал движение гуманитарного конвоя — грузы сопровождали израильские танки и беспилотники, чтобы помощь могла дойти до нуждающихся.

«Толпа устроила засаду на грузовики с гуманитарной помощью, остановив колонну, <…> военные увидели давку и осторожно попытались разогнать толпу несколькими предупредительными выстрелами», — добавил Хагари.

Представитель ЦАХАЛ подчеркнул, что израильские военные действуют в соответствии с международным правом, а также повторил: «Никакого удара по колонне с гуманитарной помощью не было нанесено».

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