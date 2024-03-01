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Погба получил 4-летнюю дисквалификацию за допинг

Погба получил 4-летнюю дисквалификацию за допинг

Футболиста туринского «Ювентуса» и сборной Франции Поля Погба дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Суд не внял доводам защиты спортсмена о случайном попадании запрещённого вещества в организм, сообщает la Repubblica.

11 сентября стало известно, что футболист временно дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы, в которой обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. Проба была сдана после матча «Удинезе» — «Ювентус» в августе. Вещество нельзя принимать без терапевтического исключения.

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