Израиль опроверг слухи о расстреле палестинцев у гумконвоя |
Азербайджан запустит программу по развитию электромобильности |
Киев: Российским войскам запретили применять при штурмах бронетехнику |
В Пентагоне не исключают военного столкновения с Россией |
Украина уничтожила еще два вражеских Су-34 |
В Ходжалы обнаружили останки еще одного несовершеннолетнего |
Эксперт: Париж тянет щупальца на Южный Кавказ, их надо рубить |
Макрон не шутил об отправке войск в Украину |
Нетаньяху: Азербайджан и Израиль связывают теплые отношения |
Главное Армия

Сырский озвучил главные задачи Сил обороны Украины

Сырский озвучил главные задачи Сил обороны Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский во время рабочей поездки на Донбасс назвал главные задачи, ныне стоящие перед Силами обороны Украины. Об этом говорится в его сообщении на Facebook-странице.

«Главная моя задача – эффективно использовать боевые возможности вооружения и военной техники наших подразделений для нанесения максимальных потерь противнику и уничтожения значительной части его артиллерии и бронетехники; удержать занимаемые позиции и восстановить положение там, где мы отошли», – отметил военный.

По его словам, для усиления обороны на главных направлениях необходимо грамотно распределять резервы.

«При работе с командирами бригад основное внимание обращаю на то, как организована работа на пунктах управления по огневому поражению противника, на своевременность и адекватность принятых решений в соответствии с сложившейся обстановкой и на поддержание постоянного взаимодействия между частями и подразделениями», – резюмировал Сырский.

Теги:
Из этой рубрики
Шольц разъяснил, почему отказал Киеву в поставках ракет Taurus
Армия

Шольц разъяснил, почему отказал Киеву в поставках ракет Taurus

2024/03/01, 00:57
Сырский озвучил главные задачи Сил обороны Украины
Армия

Сырский озвучил главные задачи Сил обороны Украины

2024/03/01, 00:47
Колумбия в знак протеста прекращает закупку израильского вооружения
Армия

Колумбия в знак протеста прекращает закупку израильского вооружения

2024/03/01, 00:31
Украина в феврале сбила 13 вражеских самолетов
Армия

Украина в феврале сбила 13 вражеских самолетов

2024/03/01, 00:06
Киев: Российским войскам запретили применять при штурмах бронетехнику
Армия

Киев: Российским войскам запретили применять при штурмах бронетехнику

2024/02/29, 23:52
Перестановки в украинской армии продолжаются
Армия

Перестановки в украинской армии продолжаются

2024/02/29, 23:16
В Пентагоне не исключают военного столкновения с Россией
Армия

В Пентагоне не исключают военного столкновения с Россией

2024/02/29, 21:48
Украина уничтожила еще два вражеских Су-34
Армия

Украина уничтожила еще два вражеских Су-34

2024/02/29, 20:57
Принятые на вооружение азербайджанской армии ударные БПЛА «Акынджы» провели воздушную разведку (видео)
Армия

Принятые на вооружение азербайджанской армии ударные БПЛА «Акынджы» провели воздушную разведку (видео)

2024/02/29, 13:04