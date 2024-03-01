Валуев: Бегать я уже не смогу

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Депутат Госдумы России, чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев уверен, что сможет сдать нормы ГТО (готов к труду и обороне). Так он ответил на вопрос журналиста Life.ru о предложении президента РФ Владимира Путина предоставить налоговый вычет тем россиянам, кто регулярно проходит диспансеризацию и сдаёт нормы ГТО.

«Я не сдавал ГТО, но задумывался над этим. <…> Надо, наверное, какие-то дисциплины сдать. Скорее всего, бегать я уже не смогу в силу травм и всего остального, а в силовом экстриме на значок ГТО я точно смогу сдать», — отметил чемпион мира по боксу.