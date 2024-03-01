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Украина в феврале сбила 13 вражеских самолетов

Украина в феврале сбила 13 вражеских самолетов

В феврале украинские военные уничтожили 13 российских военных самолетов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в соцсети Х.

«Десять Су-34, два Су-35 и один А-50 больше не будут сбрасывать бомбы на украинских военных и мирное население, не будут координировать массированные ракетные удары по украинским городам и общинам. Я благодарен и горжусь нашими воинами, которые добились таких результатов», – отметил глава государства.

По его словам, это достижение не только ослабляет способность России наносить дальнейшие страдания и разрушения Украине и ее народу, но и демонстрирует, что Украина способна одерживать значительные победы на поле боя.

«Несмотря на свои ограниченные возможности и отсутствие преимущества в воздухе, Украине удалось сделать февраль 2024 года катастрофическим месяцем для российской боевой авиации. Представьте, чего Украина могла бы достичь при достаточной, своевременной и бесперебойной военной помощи», – заявил Зеленский.

Президент призвал партнеров ускорить принятие всех решений по дальнейшему усилению противовоздушной обороны Украины и военно-воздушных возможностей.

«Вместе мы должны победить Россию в небе над Украиной уже в этом году. Мы совершенно точно можем это сделать, если у нас будут необходимые средства», – подытожил Зеленский.

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