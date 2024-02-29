Альфред Кох: Байден два года тормозил предоставление оружия Украине

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Узким местом в плане предоставления помощи Украине является не Конгресс. Узким местом является Байден.

Об этом в своем ТГ-канале написал бывший вице-премьер России Альфред Кох.

«Именно он все два года тормозил предоставление Украине необходимого для победы оружия даже тогда, когда Конгресс единодушно выделял все необходимые суммы, которые запрашивал для Украины Белый дом. Напомню, что по оценке Кельнского института мировой экономики Запад за два года выделил Украине в общей сложности 252 млрд. долларов помощи. Примерно половину из этой суммы составляет помощь Америки. Видите: Конгресс исправно выделял деньги. Так что проблема не в нем…», – уверен он.

«У Украины сейчас критическое положение. И я думаю, ей нужно сосредоточится на переговорах с европейскими лидерами. Именно там она найдет понимание. Америка же просто утопит Украину в словах поддержки и создаст ненужные иллюзии. Ведь если Россия – это кладбище надежд, то, как известно, Америка – это “фабрика грез”… И наобещать вам с три короба они умеют так искусно, что вы даже в какой-то момент можете подумать, что обещанное уже у вас в кармане…», – пишет Кох.

«Европа понятнее ментально, ближе географически, и в силу этого, она острее ощущает опасность. Да ее возможности в военной сфере не такие как у США. Но они и не нулевые. И совокупно – они больше, чем у России (даже вместе с ее союзниками). И если правильно сосредоточить усилия, то и от Европы можно получить необходимую для победы помощь. Нужно только этим серьезно заниматься и играть не по своим, украинским, а по европейским правилам. Впрочем, об этом я уже так много говорю, что у меня, наверное, скоро мозоль на языке будет», – подытожил бывший вице-премьер России.