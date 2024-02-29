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Перестановки в украинской армии продолжаются

Перестановки в украинской армии продолжаются

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Силами логистики Вооруженных сил Украины. Им стал бригадный генерал Владимир Карпенко. Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

«Назначить Карпенко Владимира Владимировича командующим Силами логистики Вооруженных Сил Украины», – сказано в указе №138/2024.

Предыдущим указом №137/2024 с этой должности уволен Гуляк Олег. Следует заметить, что после назначения Александра Сырского на должность главнокомандующего ВСУ Гуляк еще некоторое время оставался в новой команде военного руководства.

Однако несколько дней назад лидер фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия рассказал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проводит аудит «Сил обороны».

Депутат отметил, что во время аудита были обнаружены целые подразделения украинских военных, которые за два года полномасштабной войны «ни разу не были на фронте».

Владимир Карпенко с 2021 года был командующим логистики командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В 2022 году был награжден орденами Богдана Хмельницкого I и II степеней.

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