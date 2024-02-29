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Петр Фиала: Никто в Европе не собирается отправлять войска в Украину

Петр Фиала: Никто в Европе не собирается отправлять войска в Украину

Ни одна из стран Европы не собирается отправлять своих военных в Украину, поскольку такую идею большинство считает неприемлемой.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает CTK.

«Было бы полезно, чтобы некоторые солдаты, например, из Франции, находились на территории Украины, не воевали там, но, возможно, помогали в обучении», – заявил глава чешского правительства во время выступления в парламенте.

Но, по его словам, подавляющее большинство стран Европы сошлось на том, что этот вопрос не будет обсуждаться или рассматриваться в дальнейшем, поскольку такая идея для них «неприемлема”.

«Никто в Европе не собирается отправлять войска в Украину… Я не думаю, что нужно драматизировать и пугать людей какими-то вещами, которые никто не предлагал и не предлагает в той форме, в которой они интерпретируются», – заявил Фиала.

Он рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул подобную тему в кулуарах спецсаммита в Париже. Но обсуждения заняли «минимум времени».

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