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Хазар Ибрагим рассказал в США о минной проблеме Азербайджана (фото)

Хазар Ибрагим рассказал в США о минной проблеме Азербайджана (фото)

Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим выступил на мероприятии, проведенном в гибридном формате в действующем в Вашингтоне Каспийском политическом центре (Caspian Policy Center — CPC).

Согласно информации посольства, посла Азербайджана и гостей приветствовали главный исполнительный директор CPC Афган Нифти и члены правления центра – бывший посол Ричард Хогланд и Эрик Руденшиолд.

Посол Х.Ибрагим подробно проинформировал присутствующих о развитии ситуации в Азербайджане и Каспийском регионе, а также о будущем своей страны.

В ходе выступления посла говорилось о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией, минной проблеме в Карабахском экономическом регионе, полном разрушении территорий в период оккупации, уничтожении существовавших там мечетей, а также о реконструкции Карабахского региона под руководством Президента Ильхама Алиева в рамках утвержденных главой государства программ, возвращении вынужденных переселенцев на родные земли, работе, проводимой нашим государством в целях возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края, создания экономических и зеленых зон в освобожденных от оккупации регионах.

В завершение мероприятия состоялась сессия вопросов и ответов.

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