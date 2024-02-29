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Зеленский обвинил Путина в стремлении устроить планетарную гонку вооружений

Зеленский обвинил Путина в стремлении устроить планетарную гонку вооружений

Российская Федерация не собирается останавливаться в своих планах по дестабилизации ситуации в мире. Москва желает устроить гонку вооружений.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении.

«Каждый видит, что Россия не собирается останавливаться. Они там, в Москве, хотят и гонку вооружений, и новые волны дестабилизации. Мы все в Европе должны это осознавать», – сказал Зеленский.

Он отметил, что если «упадет свобода кого-то одного», то все остальные также не выдержат российского вторжения.

«Такая реальность. Мы должны защищаться. И можем защититься. Должны достичь наших общих целей», – подчеркнул президент.

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