Миссия ИСЕСКО отправится на освобожденные территории Азербайджана

98 Просмотров

В ближайшие месяцы Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) направит новую миссию на освобожденные территории Азербайджана.

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Марокко, постоянный представитель при ИСЕСКО Назим Самедов, которого цитирует «Репорт».

Дипломат напомнил, что в 2022 году ИСЕСКО направила первую миссию международных экспертов по изучению состояния культурного наследия Азербайджана на освобожденных территориях:

«Подготовленный экспертами отчет о нашем культурном наследии на освобожденных во время войны территориях в настоящее время изучается международными судами и на него делаются ссылки. После антитеррористических мероприятий, проведенных в сентябре 2023 года, ИСЕСКО обратилась к нам с просьбой направить в регион вторую миссию, и в ближайшие месяцы вторая миссия, состоящая из международных экспертов, посетит этот регион».