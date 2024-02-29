Такер Карлсон высмеял Путина за «денацификацию» Украины (видео)

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Американский ученый и блогер российского происхождения Лекс Фридман опубликовал подкаст с журналистом Такером Карлсоном, который в начале февраля записал в Кремле интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.

В беседе Фридман спросил Карлсона, что тот думает о «денацификации», которую Путин использовал как причину для вторжения в Украину. Вот что в ответ сказал Карлсон:

«Я подумал, что это одна из самых глупых вещей, которые я когда-либо слышал. Я не понял, что это значит — денацификация. Я ненавижу все эти разговоры, потому что в них нет ничего реального, это просто ad hominem.

Это способ ассоциировать кого-то со злым режимом, который больше не существует. Но на самом деле нацизм, каким бы он ни был, неотделим от немецкой нации. Это было националистическое движение в Германии. Других нацистов не было, верно? Я крайне против нацизма. Я просто говорю, что в 2024 году не будет нацистского движения. Это способ назвать людей злыми.

Путин не любит украинцев-националистов. Путин ненавидит национализм в целом. Конечно, ведь у него 80 различных республик, и он боится националистических движений. Из-за этого он вел войну в Чечне… Я за национализм, я за американский национализм, поэтому я с Путиным в этом не согласен. Но называть их [украинцев] нацистами — я думаю, что это ребячество».