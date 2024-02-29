Нетаньяху: Азербайджан и Израиль связывают теплые отношения

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил поздравления президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает «Азертадж».

В поздравлении говорится:

Уважаемый господин президент.

От имени народа Израиля передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего недавнего переизбрания на пост президента Азербайджана.

На протяжении десятилетий наши народы связывают теплые отношения, основанные на общих целях и интересах.

Благодарю вас за дружеские отношения, которые были наглядно продемонстрированы на историческом открытии посольства Азербайджана в Израиле в прошлом году.

Я с нетерпением жду продолжения тесного сотрудничества с вами для дальнейшего развития нашего партнерства в предстоящие годы.