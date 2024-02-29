Армяне рвутся в ЕС

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Армения может взять курс на вступление в Европейский Союз и получить статус кандидата. Об этом заявил спикер парламента страны Ален Симонян, сообщает «Радио Азатутюн».

В ответ на вопрос журналистов, готова ли Армения углублять отношения с Евросоюзом и может ли задать цель статус кандидата на вступление, политик ответил, что о такой возможности стоит подумать.

«Мы готовы двигаться и будем двигаться в направлении, которое предоставит нам наибольшую безопасность. А сейчас то, что мы демократическая страна, является важной составляющей нашей безопасности», – сказал Симонян.

При этом он заверил, что потенциальное членство Армении в НАТО не обсуждается.