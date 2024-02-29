Турецко-Азербайджанский университет будет готовить и медиков

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К учебному процессу в Турецко-Азербайджанском университете на начальном этапе в качестве партнеров будут привлечены турецкие вузы – Ближневосточный технический университет, Стамбульский технический университет и Университет Хаджеттепе, а от Азербайджана – Азербайджанский технический университет.

Об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев на состоявшемся 29 февраля брифинге.

Министр отметил, что со следующего учебного года предусмотрен прием в вуз первоначально 100 студентов по техническим, технологическим и инженерным специальностям. «Поскольку основной профиль – инженерный, со следующего учебного года планируется обучение по таким специальностям, как компьютерные науки, инженерия в области электротехники и электроники, промышленный инжиниринг, инженерия автоматизации процессов, экологическая инженерия. А в будущем планируется преподавание медицинских специальностей», – проинформировал Э.Амруллаев.

По его словам, на начальном этапе обучение будет вестись на турецком и английском языках, академическую поддержку будет оказывать Турция, а административную и финансовую – Азербайджан.

«Здесь будут работать как азербайджанские, так и турецкие преподаватели. И Турецко-Азербайджанский, и Карабахский университет нацелены на формирование новых моделей преподавания и самого лучшего контингента студентов и преподавателей», – добавил министр.