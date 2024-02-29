ЗАО «AzerGold» и Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей подписали меморандум о сотрудничестве

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29 февраля 2024 года Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей и ЗАО «AzerGold» подписали меморандум о сотрудничестве.

На церемонии, состоявшейся в Госкомитете, документ подписали председатель Госкомитета Бахар Мурадова и председатель Правления ЗАО Закир Ибрагимов.

Основной целью достижения взаимного согласия является реализация совместных социально значимых мероприятий в области гендерного равенства, повышения занятости женщин, поощрения их активного участия в общественной жизни, поддержки девочек из малоимущих семьях в получении образования, интеграции лиц с ограниченными физическими возможностями и их детей в общество и других соответствующих направлениях.

В своем выступлении перед церемонией подписания Бахар Мурадова поприветствовала гостей и поблагодарила руководство ЗАО «AzerGold» за поддержку соответствующей инициативы Госкомитета.

Она также рассказала о деятельности Государственного комитета, отметив, что масштабы социальных проектов расширяются, ведется интенсивное сотрудничество как с соответствующими госорганами, бизнес-структурами, так и с международными и неправительственными организациями.

Акцентировав внимание на мерах, осуществляемых в рамках корпоративной социальной ответственности, председатель комитета отметила важность подписания подобных документов для того, чтобы работа, проводимая в этом направлении, носила системный характер, была ориентирована на результат и правильно определяла целевые группы. Говоря о проектах и мероприятиях, которые планируется реализовать исходя из меморандума, председатель подчеркнула важность привлечения гражданского общества к решению проблем, стоящих перед уязвимыми группами лиц, которые воспользуются преимуществами от совместной деятельности Госкомитета и ЗАО.

Она выразила уверенность в том, что в будущем сотрудничество будет охватывать более широкий спектр различных направлений.

Председатель правления ЗАО «AzerGold» Закир Ибрагимов отметил, что Акционерное Общество держит в центре внимания 17 Целей устойчивого развития ООН, охватывающих период до 2030 года, а также цели устойчивого развития в зонах ответственности в соответствии с «Национальными приоритетами социально-экономического развития: Азербайджан 2030», вносит свой вклад в политику, проводимую государством в социальной сфере. До внимания было доведено, что в регионах, где осуществляется добыча и производственная деятельность, реализуются последовательные проекты по всесторонней поддержке местных общин, в том числе по развитию занятости, образования, здравоохранения и других направлений. Среди этих проектов особое место занимают вопросы, связанные с занятостью женщин, личностным развитием детей, интеграцией лиц с физическими ограничениями в социальную жизнь.

З.Ибрагимов также выразил уверенность в том, что установление партнерских отношений с Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей внесет дополнительный вклад в дальнейшее расширение и повышение эффективности деятельности по указанным направлениям.

После выступлений состоялась церемония подписания.