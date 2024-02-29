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Главное Общество

В Баку будет подписан ряд документов в сфере «зеленой энергии»

В Баку будет подписан ряд документов в сфере "зеленой энергии"

В 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 2-м заседании по «зеленой энергии», которые пройдут в Баку 1 марта, примут участие представители 23 стран, в том числе Евросоюза, сообщает пресс-служба министерства энергетики.

В мероприятии также примут участие представители шести международных организаций и 44 компаний.

Заседание продолжится пленарными заседаниями на тему «Министерская сессия по Южному газовому коридору и зеленой энергии», «Сессия по Южному газовому коридору: взгляд в будущее» и «Сессия по зеленой энергии на фоне COP29: Использование возможностей возобновляемой энергии».

Кроме того, состоятся 6-е министерское заседание и круглый стол Азербайджан-Европейский союз на тему «Развитие использования морской ветровой энергии» в рамках Консультативного совета в целях реализации «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии».

В рамках мероприятия планируется подписание документов в области «зеленой энергии», по итогам будет организована пресс-конференция.

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