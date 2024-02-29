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В Армении не могут определиться с членством в ОДКБ

В Армении не могут определиться с членством в ОДКБ

У официального Еревана нет окончательного решения о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом заявил спикер Национального собрания Армении Ален Симонян в ходе брифинга в парламенте, передает ТАСС.

«Об изменении какого-либо вектора или о чем-то в этом роде речи не шло. Мы обсуждаем, что делать, чтобы уменьшить опасности, которые могут угрожать Армении. Решения о выходе из ОДКБ нет», — заявил парламентарий.

Он добавил, что Ереван может покинуть организацию в будущем и подчеркнул, что именно к этому власти республики призывает армянское общество.

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