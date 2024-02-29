Симонян: Власти Армении никогда не обсуждали возможность вступления в НАТО

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Власти Армении никогда не обсуждали возможность вступления в НАТО, однако укрепляют отношения с ЕС.

Об этом на брифинге заявил спикер армянского парламента Ален Симонян, передает ТАСС.

«Никакой дискуссии о НАТО не было, мы и внутри нашей команды не обсуждали такое. Что касается Евросоюза, то это не военный союз, мы готовы укреплять отношения. Сегодня демократия является нашей крупнейшей системой безопасности», – заявил он.

При этом Симонян подчеркнул, что Армения старается «покупать оружие во всех возможных местах». «Если кого-то это смущает, то это их проблемы», – добавил он.

По мнению спикера парламента, Армения должна задумываться над возможностью стать кандидатом в члены Евросоюза.