Вопрос о повышении стоимости проезда в метро не обсуждается |
Байрамов отправился в Турцию |
В Армении против азербайджанского солдата сфабриковали уголовное дело |
В Армении заявили, что Европарламент принял две антиазербайджанские резолюции |
Журналист Лео Николян рассказал о связях Макрона с армянскими террористами (видео) |
«Бои на суше, в воде, воздухе». Bild опубликовал сценарий нападения России на НАТО |
Атталь допустил отправку французских военных в Украину |
СМИ: Израиль готовится к полномасштабной войне в Ливане |
Слухи о госперевороте в Чаде опровергнуты (обновлено, видео) |
Главное Политика

МИД Азербайджана осуждает отчет Европарламента

МИД Азербайджана осуждает отчет Европарламента

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде прокомментировал принятую резолюцию «Ежегодный отчет о реализации общей внешней политики и политики безопасности», подготовленную комитетом Европарламента по международным отношениям.

Официальный представитель МИД, отвечая на вопрос местных СМИ, осудил «Ежегодный отчет о реализации общей внешней политики и политики безопасности», в котором отражены положения, направленные против Азербайджана, передает АПА.

«Мы решительно осуждаем и отвергаем «Ежегодный отчет о реализации общей внешней политики и политики безопасности», в котором отражены положения, направленные против нашей страны. Эти положения, являющиеся составной частью очернительной кампании против Азербайджана, в которых все факты искажены, носят клеветнический характер и совершенно необоснованны, вызывают серьезные вопросы относительно будущего общей внешней политики и политики безопасности Европейского союза. К сожалению, данный отчет, отражающий поверхностный подход к внешней политике и политике безопасности, также показывает, насколько члены Европейского парламента являются заложниками популистской политики, и насколько они далеки от выработки правильного стратегического подхода к нашему региону», – отметил А.Гаджизаде.

Теги:
Из этой рубрики
Байрамов встретился с госсекретарем Германии: детали
Политика

Байрамов встретился с госсекретарем Германии: детали

2024/02/29, 18:12
Байрамов отправился в Турцию
Политика

Байрамов отправился в Турцию

2024/02/29, 18:01
Замглавы МИД Азербайджана выступил в Токио на встрече по изменению климата
Политика

Замглавы МИД Азербайджана выступил в Токио на встрече по изменению климата

2024/02/29, 17:10
В Берлине завершились переговоры Байрамова и Мирзояна (обновлено)
Политика

В Берлине завершились переговоры Байрамова и Мирзояна (обновлено)

2024/02/29, 16:57
В Армении не могут определиться с членством в ОДКБ
Политика

В Армении не могут определиться с членством в ОДКБ

2024/02/29, 16:41
Симонян: Власти Армении никогда не обсуждали возможность вступления в НАТО
Политика

Симонян: Власти Армении никогда не обсуждали возможность вступления в НАТО

2024/02/29, 16:37
МИД Азербайджана осуждает отчет Европарламента
Политика

МИД Азербайджана осуждает отчет Европарламента

2024/02/29, 16:21
Бербок: Армения и Азербайджан идут решительным, и в то же время трудным путем к мирному договору
Политика

Бербок: Армения и Азербайджан идут решительным, и в то же время трудным путем к мирному договору

2024/02/29, 16:02
Милли Меджлис осудил отчет Европарламента: "Не имеет для Азербайджана никакого значения"
Политика

Милли Меджлис осудил отчет Европарламента: «Не имеет для Азербайджана никакого значения»

2024/02/29, 15:18