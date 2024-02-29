Байрамов встретился с госсекретарем Германии: детали

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках своего рабочего визита в Германию встретился 29 февраля с государственным секретарем Министерства иностранных дел этой страны Томасом Багером.

Согласно информации управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, а также последним переговорам в Берлине между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

Стороны подчеркнули значение отношений между Азербайджаном и Германией и заинтересованность в дальнейшем развитии этих отношений. На встрече азербайджанской стороной также было заявлено о неприемлемости клеветнической кампании, проводимой против нашей страны в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы, Европейского Союза и других площадок.

Было отмечено, что проведение в нашей стране 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29, а также визит делегации во главе с председателем Восточного комитета германской экономики в нашу страну создают широкие возможности для сотрудничества.

Противоположная сторона была проинформирована о перспективах мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, последних переговорах, видении нашей страны относительно проекта мирного соглашения, говорилось о факторах, представляющих важное значение для установления отношений и мира с Арменией.

Немецкой стороне была выражена благодарность за поддержку в организации встреч с целью продвижения процесса.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.