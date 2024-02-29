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В Баку построят еще 10 станций метро

В Баку построят еще 10 станций метро

В целях устойчивого развития метрополитена подготовлен соответствующий план строительства метро, который одобрен Наблюдательным советом «Бакинского метрополитена», передает АПА.

Об этом сказал генеральный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслан Алиханов.

По его словам, в плане приоритет отдан проекту строительства в Баку 10 новых станций метро за 5-7 лет.

Он добавил, что с 2022 года на строительство и реконструкцию метро, а также на приобретение новых вагонов было выделено 194,6 миллионов манатов.

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