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Принятые на вооружение азербайджанской армии ударные БПЛА «Акынджы» провели воздушную разведку (видео)

Принятые на вооружение азербайджанской армии ударные БПЛА «Акынджы» провели воздушную разведку (видео)

В соответствии с планом подготовки на текущий год, подразделения БПЛА ВВС Азербайджана продолжают выполнять учебно-тренировочные полеты.

Как сообщает Минобороны, до начала учебно-тренировочных полетов экипажи выполнили действия по приведению БПЛА в состояние боеготовности.

Принятые на вооружение ударные БПЛА «Акынджы» провели воздушную разведку по установленным маршрутам, определили координаты наземных целей условного противника и выполнили другие задачи.

На учениях, проводимых в целях поддержания высокого уровня боевой подготовки и совершенствования индивидуальных способностей членов экипажа, экипажи БПЛА высокопрофессионально выполнили все поставленные задачи.

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