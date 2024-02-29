Экспортные доходы Азеркосмоса резко снизились

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Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта («Азеркосмос») в январе экспортировало в 42 страны спутниковые телекоммуникационные услуги на 1,4 млн долларов США, что на 22,2% меньше в годовом выражении.

Об этом говорится в февральском номере «Обзора экспорта» Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, передает Report.

За отчетный период выручка «Азеркосмоса» от экспорта услуг составила 75% от его общих доходов.

В пятерку лидеров экспорта услуг спутниковой связи за отчетный период вошли Великобритания (367,3 тыс. долларов), Люксембург (335,3 тыс. долларов), ОАЭ (74,2 тыс. долларов), Германия (71 тыс. долларов) и Пакистан (69,5 тыс. долларов).