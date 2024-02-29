Амруллаев: В сентябре мы должны привлечь 1000 молодых людей к обучению в Карабахском университете

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Самой важной новостью 2024 года станет начало работы Карабахского университета в Ханкенди.

Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев во время выступления на Общем собрании НАНА, передает АПА.

«То есть уже в сентябре мы должны привлечь 1000 молодых людей к обучению в Карабахском университете. Верим, что добьемся этого», – добавил он.

Министр отметил, что создание Азербайджано-Турецкого университета стало второй важной инициативой в этом году: «Этот университет послужит укреплению братских связей между странами в области науки и образования. В ближайшие 7-8 месяцев высшее учебноее заведение будет создано».