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Зеленский оценил идею Макрона об отправке войск в Украину

Зеленский оценил идею Макрона об отправке войск в Украину

Владимир Зеленский заявил, что «если любые инициативы в мире усиливают Украину, они хороши для всего мира».

Так он прокомментировал идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке сухопутных войск Европейского союза (ЕС) в Украину, предает издание «Украинская правда».

«Нам нужно выжить, а выжить для Украины это означает иметь очень конкретные решения. Это очень важно. Я не был на том саммите, где Макрон озвучил идею, он сказал, что поговорит об определенных новых идеях, каким образом усилить Украину, и поделится информацией, когда прибудет в Украину… Если любые инициативы в мире усиливают Украину, они хороши для всего мира», — сказал Зеленский.

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