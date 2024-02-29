Зеленский оценил идею Макрона об отправке войск в Украину

250 Просмотров

Владимир Зеленский заявил, что «если любые инициативы в мире усиливают Украину, они хороши для всего мира».

Так он прокомментировал идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке сухопутных войск Европейского союза (ЕС) в Украину, предает издание «Украинская правда».

«Нам нужно выжить, а выжить для Украины это означает иметь очень конкретные решения. Это очень важно. Я не был на том саммите, где Макрон озвучил идею, он сказал, что поговорит об определенных новых идеях, каким образом усилить Украину, и поделится информацией, когда прибудет в Украину… Если любые инициативы в мире усиливают Украину, они хороши для всего мира», — сказал Зеленский.