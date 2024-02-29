Azercell продолжает обогащать цифровой контент на родном языке

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Azercell добавил в мобильное приложение международной электронной библиотеки Litres 150 новых аудиокниг, специально подготовленных на азербайджанском языке. Благодаря этому количество электронных книг на азербайджанском языке в библиотеке Litres превысило 2700.

Приложение «Litres», включающее более 200 000 аудио- и электронных книг, является лидером рынка лицензионных цифровых книг. Библиотека, предлагаемая абонентам Azercell со скидкой, включает в себя бестселлеры, классические произведения и издания на различных языках мира, а также эксклюзивный контент, созданный лидирующим мобильным оператором страны.

На сегодняшний день проект цифровой библиотеки, который реализуется ООО «Azercell Telecom» с целью продвижение культуры чтения в современном обществе и популяризации литературы на родном языке, предоставил читателям множество книг, изданных в аудио- и электронном форматах, в число которых вошли газели Имадеддина Насими, более 100 избранных произведений Низами Гянджеви, 10 глав эпоса «Кероглу», различные очерки и научные труды об истории Карабаха. Также в рамках этого проекта читателям были представлены лучшие образцы поэзии и прозы карабахских писателей в таких же форматах.

Отметим, что проекты цифровой библиотеки и «Аудиокнига», реализуемые «Azercell Telecom» с 2017 года, служат сохранению культурного наследия, обогащению азербайджанского цифрового контента, а также играют исключительную роль в донесении до национальной и мировой аудитории этих изданий на разных языках.

Ознакомиться с книгами, подготовленными в рамках проекта, можно через Litres или Bookmate, а также на YouTube-канале Azercell. Для получения дополнительной информации о приложениях электронной библиотеки Azercell посетите https://www.azercell.com/ru/personal/digital-solutions.html.