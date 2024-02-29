Почему противодействие попрошайничеству не дает эффекта

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27 февраля вечером сотрудница Minval.az стала свидетелем неприятной сцены: сотрудники Управления полиции Абшеронского района в городе Хырдалан остановили женщину-попрошайку и ее 9-10-летнего сына, схватили их за руки, пытаясь посадить в машину. При этом так напугали ребенка, что мальчик, крепко прижавшись к матери, стал громко плакать. Он испугался, что его разлучат с матерью. Вокруг собралась толпа сочувствующих, и на глазах у людей полицейские потребовали от матери, чтобы она успокоила сына. При этом отметим, что женщина не нарушала общественного порядка. В результате женщину и ее сына все равно увезли в участок…

Так, полиция в Азербайджане пытается бороться с попрошайничеством. В этой связи регулярно проводятся рейды по выявлению цыган-попрошаек. В конце 2023 года сотрудники МВД провели в Баку рейды по задержанию профессиональных попрошаек, приехавших из Евлахского района. На территории Сабаильского района столицы было задержано 22 человека, занимавшихся попрошайничеством. Ранее группа из 25 человек была задержана в Гяндже.

Но насколько эффективны и необходимы принимаемые меры?

Стражи порядка признаются, что выявление промышляющих на городских улицах милостыней – задача не из простых. В основном полиция осуществляет профилактику, чтобы предупредить преступность, ведь от попрошайничества до воровства – один шаг.

«Мы выдворяем их из столицы, однако через несколько часов они возвращаются и вновь оказываются на своих «рабочих местах». Мы ежедневно затрачиваем немало усилий, пытаясь искоренить бродяжничество и попрошайничество. Но наши усилия почти незаметны», – объяснил специфику проблемы один из полицейских.

Сегодня в борьбе с попрошайничеством задействован сегодня весь личный состав постпатрульной службы. По некоторым данным, в среднем за день выявляют до 30 попрошаек, но эффективность от этого минимальная, так как механизм борьбы с беспризорными до конца не проработан.

Как известно, большинство вымогающих милостыню приезжает из Евлахского, Агсуинского, Агдашского районов, Шемахи и Маразы. В основном, это цыгане, как правило, мамаши с детьми.

Что говорит закон?

Согласно статье 523 Кодекса об административных проступках, в случае недостаточности сделанных предупреждений в отношения лица, занимающегося попрошайничеством, применяется административный арест сроком в 10 дней. В отношении иностранцев и лиц без гражданства применяется штраф в размере 20-25 манатов либо выдворение из страны. Если же взрослые привлекают к бродяжничеству несовершеннолетнего, то они облагаются штрафом в размере от 50 до 90 манатов либо наказываются административным арестом на срок от 5 до 15 дней. А потом эти люди снова оказываются на улицах городов Азербайджана и по-прежнему побираются. До следующего рейда.

Попрошайки были, есть и будут

Пожалуй, самым красочным образом попрошаек являются персонажи парижского «Двора чудес», описанные Виктором Гюго в романе «Собор парижской Богоматери». Не менее живописные образы, словно перенесенные со страниц великого произведения силой времени, заполоняют европейские города и сегодня. Какие только методы и способы не испытывают представители этой, по мнению многих, преступной части нашего с вами общества, лишь бы привлечь к себе внимание: в ход идет и художественно-гримерный вымысел, и литературный талант, и умение убеждать, и даже практика гипноза – всего этого в арсенале попрошаек предостаточно. Также в ход идут и старики, и дети, и животные. Последним вообще очень хорошо подают, особенно в России или в странах Европы, где попрошайничество за последние годы стало привычным образом жизни, обыденностью любого европейского мегаполиса, где, казалось бы, работают практически все законы. Но справиться с попрошайничеством не под силу даже европейскому законодательству, что уж тогда говорить о законах стран бывшего СНГ?

В соседней Грузии, в частности в Тбилиси, попрошайки вообще считаются самым настоящим социальным бедствием: огромные толпы «цыган» беспрепятственно врываются в магазины, вырывают кошельки из рук покупателей, срезают сумки. Очень много попрошаек и воришек в общественном транспорте, особенно в метро. Полиция только руками разводит: за всеми не угонишься, да и смысла нет, так как через пару часов орда будет промышлять где-то в другой части города. Иногда, чаще ради отвода глаз, устраиваются рейды, но толку от них мало. Но если говорить не о наглых налетах цыган-вымогателей, а именно о нищих, нуждающихся в простой человеческой помощи, то стоит отметить, что в стране очень тяжелое социальное положение, из-за пандемии коронавируса многие лишились возможности заработка, часть попрошаек выплачивает кредиты (!), у кого-то тяжело больные дети и так далее. Полиция, как правило, старается закрывать глаза на этих попрошаек, тем более что отсутствие буквы закона о наказании за попрошайничество полностью оправдывает бездействие стражей правопорядка.

Совсем по-другому к решению этой проблемы подошли в братской Турции, а именно турецкие власти ввели штрафы и уголовную ответственность за попрошайничество на улицах, которое стало серьезной проблемой больших городов. В последние годы на улицах крупных городов Турции появилось много попрошаек. В большинстве случаев это организованные группы, в которые входят подростки, и местные, и из числа сирийских беженцев. На перекрестках в центральных районах больших городов они пытаются мыть стекла автомобилей без просьбы водителей и назойливо выпрашивают деньги. Если им отказывают, попрошайки могут в отместку поцарапать кузов машины или сломать стеклоочистители. Детьми и подростками после задержания занимается так называемая детская полиция, а также в качестве воспитательной меры предусмотрены определенные государственные и муниципальные программы по реабилитации и социальной адаптации несовершеннолетних.

Но одно дело просить деньги у окружающих в качестве способа выживания как, скажем, в Грузии и в Азербайджане, и совсем другое дело использовать попрошайничество в качестве метода наживы.

Бытует мнение, что чем богаче страна, тем наглее в ней попрошайки. В качестве примера приведем отчеты полиции города Дубаи. В конце марта 2023 года дубайская полиция арестовала попрошайку, в протезе которого обнаружила 300 тысяч дирхамов наличными (176 тысяч долларов).

В январе этого года в Абу-Даби арестовали попрошайку, которая передвигалась по городу на роскошном автомобиле и просила милостыню. У женщины также изъяли крупную сумму денег. Она попрошайничала, как правило, у мечетей в разных районах города, при этом парковала свой автомобиль класса люкс поодаль, а после «работы», как выяснил следивший за ней патруль, добиралась до него пешком. Мнимую нищую арестовали и привлекли к уголовной ответственности.

Отметим, что в Дубае попрошайничество связано с такими преступлениями, как кражи и грабежи, эксплуатация детей и инвалидов. Власти призывают общественность немедленно сообщать о попрошайках в колл-центр 901 или службу Police Eye в приложении дубайской полиции.

В странах Европы и соседней России очень популярным методом вымогательства денег у сердобольных прохожих являются животные, которым подают «на корм, на будущее потомство, на ветеринара». При этом работает, по сути, само животное, а смотрящий за ним просто сидит рядом и собирает деньги. Чаще это худые и больные кошки и собаки, глядя на которых рука автоматически тянется к карману. Но у этого бизнеса есть отвратительная изнанка: ежедневно на местах побирания в крупных городах России находят трупики животных, умерших от голода или болезней. Тут многое зависит от граждан, которые иногда сообщают в службу спасения животных, и, если сделать это тихо, без скандала, животное успевают спасти, а «хозяина» привлечь за живодерство.

В Европе животных любят больше, а потому собаки и коты, помогающие своим «хозяевам» заработать на жизнь, откормленные и добродушные, и туристы охотно дают деньги за возможность просто потрепать кота за жирные бока и пожать лапу ласковой собачке, сидящей около плаката с характерной надписью «Wenn du streicheln willst, bezahle» (хочешь приласкать – заплати).

Кстати, такая практика уже есть и у нас в стране. У станции метро «Нефтчиляр» сидит женщина средних лет, окруженная кошками, и просит подаяние. Все, кто проживает в этом районе или бывает в тех местах по работе, знают, что эта женщина на самом деле кормит кошек, честно делясь с ними заработком. А если она отлучается на короткое время по каким-то делам, то вместо нее подаяние просит кот, сидящий напротив коробки для сбора мелочи. И прохожие с улыбкой кладут в нее не только мелочь, но и манаты. И если честно, кот собирает гораздо больше, нежели ее хозяйка.

Борются, но на решение никак не напорются

Самый «цивилизованный метод» борьбы с попрошайничеством практикуется в Мюнхене, Штутгарте и Гамбурге. Там правоохранители, в первую очередь, устанавливают личности задержанных попрошаек и конфискуют у них выручку. Затем им «выписывают» запрет на посещение общественных мест. А вот полицейские Нюрнберга в этом плане более успешны, но и более жестки: штрафы для попрошаек составляют от 50 до 550 евро. Если же задержанный неплатежеспособен, с ним разговор короткий – его просто сажают за решетку, так как в принципе в Германии попрошайничеством заниматься запрещено. А так как общей формы карательных мер нет, в каждом городе полиция действует по своему усмотрению.

В Швейцарии все никак не примут закон, направленный на борьбу с попрошайничеством. Если этот закон будет принят, то он будет предусматривать штраф от 50 до 100 швейцарских франков за попрошайничество и от 500 до 2000 швейцарских франков за организацию «нищенских шаек», просящих милостыню, или за использование в этих целях детей. В случае неуплаты штрафа виновным угрожает тюремное заключение.

Но законотворцам очень сильно мешает пункт о соблюдении прав человека. Несколько известных адвокатов швейцарских кантонов защищают стариков, просящих милостыню, и апеллируют именно нарушением прав человека. Лозаннский адвокат Ксавье Рюбли (Xavier Rubli) руководит процессом обжалования этого «несправедливого и скандального», по его мнению, закона в Федеральном суде.

«Если мы запретим попрошайничество сегодня, то что же тогда объявим вне закона следующим?», – задается он вопросом в интервью изданию Swissinfo.

Относительное решение было найдено в Швеции в еще в 2018 году. Все началось с города Эскильстуна, где в качестве пилотной меры предложили ввести обязательную лицензию на попрошайничество стоимостью 23 евро и действующую в течение трех месяцев с момента получения.

Закон вступил в силу 1 августа 2019 года. По данным газеты Guardian, в последующие дни городские власти получили восемь заявок на получение лицензии. Газета Aftonbladet сообщает, что некоторые нищие уже придумали способ избежать покупки лицензии: они продают прохожим чернику, как бакинские попрошайки – салфетки. А там глядишь – и на жалость надавить удастся.

Решение властей Эскильстуны раскритиковали правозащитники, считая, что введение лицензии на нищенство приведет к росту преступности — уличные банды смогут контролировать бездомных через спонсирование их деятельности.

Как видно из приведенных примеров, с явлением попрошайничества бороться не только невозможно, но и не совсем гуманно. Ведь никто не в праве запретить людям подавать милостыню старикам или детям, ибо право на добро – личное дело каждого из нас. А значит, закон тут бессилен.

Яна Мадатова