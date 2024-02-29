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Буданов об увольнении Залужного: Если все прекрасно, то почему мы находимся в такой ситуации

Буданов об увольнении Залужного: Если все прекрасно, то почему мы находимся в такой ситуации

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного.

Он сомневается, что между президентом Владимиром Зеленским и бывшим главнокомандующим ВСУ возникли какие-то разногласия.

При этом он отметил, что между президентом и военачальником вряд ли могут быть личные разногласия, потому что один подчинен другому. Кроме того, разведчик «намекнул», что Зеленский принял правильное решение.

«Если все хорошо, все прекрасно и все сделано правильно, то почему мы находимся в той ситуации, в которой мы находимся?» – заявил Буданов в интервью CBC News.

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