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Ильхам Алиев: Венгрия является близким другом и надежным партнером Азербайджана

Ильхам Алиев: Венгрия является близким другом и надежным партнером Азербайджана

Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Венгрии Тамаша Шуйока.

«Уважаемый господин Шуйок,

Сердечно поздравляю Вас с избранием Президентом Венгрии.

Венгрия является близким другом и надежным партнером Азербайджана. Нынешний уровень основанных на взаимном доверии азербайджано-венгерских отношений, которые день ото дня обогащаются новым содержанием, вызывает удовлетворение.

Мы придаем особое значение расширению наших обладающих большим потенциалом межгосударственных связей во всех сферах, в том числе дальнейшему углублению нашего стратегического партнерства. Верю, что мы приложим совместные усилия во имя укрепления традиционно дружественных отношений между Азербайджаном и Венгрией, успешного продолжения многогранного сотрудничества в интересах наших народов.

Передаю Вам наилучшие пожелания, желаю успехов в Вашей предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Венгрии», – говорится в поздравлении.

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