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Зурабишвили не исключила экстрадиции Саакашвили

Зурабишвили не исключила экстрадиции Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не верит в отравление и пытки экс-президента Михаила Саакашвили, как это утверждает он и его сторонники.

Свое мнение Зурабишвили выразила в интервью телеканалу Би-би-си во время визита в Великобританию.

«Я не верю в это», – ответила Зурабишвили на вопрос ведущей о том, верит ли президент в сообщения об отравлении и пытках Саакашвили.

«Не думаю, что он умрет в тюрьме», – также отметила она. При этом Зурабишвили подчеркнула, что не допустит смерти Саакашвили в заключении.

По ее словам, она находилась в ежедневном контакте с соответствующими структурами, чтобы убедиться в том, что подобное не произойдет.

Говоря о помиловании экс-президента, Зурабишвили отметила, что этот вопрос остается открытым. По ее словам, существуют другие способы вызволения Саакашвили из заключения, как, например, экстрадиция. «Это может произойти», – ответила Зурабишвили на вопрос о возможности вывоза бывшего главы государства в другую страну.

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