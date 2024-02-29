В Армении заявили, что Европарламент принял две антиазербайджанские резолюции

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Секретарь правящей партии Армении «Гражданский договор» Артур Ованнисян сообщил, что Европарламент принял 2 резолюции по внешней политике и политике ЕС в сфере безопасности и обороны, каждая из которых призывает «немедленно ввести санкции против Азербайджана и приостановить меморандум о взаимопонимании по стратегическому энергетическому партнерству».

По его словам, «в резолюциях содержится призыв подготовиться к введению адресных и персональных санкций против военно-политического руководства Азербайджана, приостановить импорт нефти и газа из Азербайджана в случае любой военной агрессии против Армении».

В документах говорится о «необходимости укрепить мандат миссии ЕС в Армении, расширить ее, продлить срок его действия и разместить наблюдателей на границе с Турцией. Предлагается также приостановить переговоры с Азербайджаном по соглашению о новом партнерстве», – заявляет Ованнисян.