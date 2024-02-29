Журналист Лео Николян рассказал о связях Макрона с армянскими террористами (видео)

361 Просмотров

Проживающий в Париже армянский журналист Лео Николян рассказал о связях президента Франции Эммануэля Макрона с армянскими террористами.

Об этом он рассказал в документальном фильме Азербайджанского телевидения (AzTV) «Квазирежим политики».

Армянский журналист подчеркнул, что Макрон угрожал ему, и теперь он стал целью армянских террористов ASALA.

Лео Николян сообщил, что его преследовали за критику Макрона, которого он увидел на улице, и после 52-часового задержания он на время покинул Францию, жил в Дубае и Стамбуле. По словам журналиста, Макрон назвал ему имена террориста ASALA Ара Тумаяна и его родственника лидера дашнаков Мурада Папазяна. После этого начались преследования Лео Николяна.