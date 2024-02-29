В Армении против азербайджанского солдата сфабриковали уголовное дело |
В Армении заявили, что Европарламент принял две антиазербайджанские резолюции |
Журналист Лео Николян рассказал о связях Макрона с армянскими террористами (видео) |
«Бои на суше, в воде, воздухе». Bild опубликовал сценарий нападения России на НАТО |
Атталь допустил отправку французских военных в Украину |
СМИ: Израиль готовится к полномасштабной войне в Ливане |
Слухи о госперевороте в Чаде опровергнуты (обновлено, видео) |
Берлинские переговоры Байрамов-Мирзоян продолжатся завтра |
Украинцы отбили у врага город в Донецкой области |
Главное Мир

Стало известно, какие болезни нашли у Байдена

Стало известно, какие болезни нашли у Байдена

Врачи выявили у президента США Джо Байдена ряд заболеваний, включая артрит и «обструктивное апноэ во сне».

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заключение терапевта после медицинского обследования главы государства.

По данным агентства, у американского лидера выявили спинной артрит и гиперлипидемию. Вместе с этим врачи установили, что действующий хозяин Белого дома страдает гастроэзофагеальным рефлюксом. Последний представляет собой одно из заболеваний желудочно-кишечного тракта, которое может проявляться в виде частых позывов к «прочищению горла».

«У пациента имеется несколько участков лентиго и актинических изменений», — говорится в документе.

Такие изменения проявляются в виде пятен на коже. При этом апноэ во сне, которым также страдает Байден, представляет собой прекращение легочной вентиляции в соответствующий период времени более чем на 10 секунд.

В заключении подчеркивается, что вестибулярная функция и черепно-мозговые нервы президента США находятся в норме. Более того, медики не зафиксировали у хозяина Белого дома цианоза и тремора конечностей.

Теги:
Из этой рубрики
Милей намерен провести саммит стран Латинской Америки по Украине
Мир

Милей намерен провести саммит стран Латинской Америки по Украине

2024/02/29, 11:01
Зурабишвили не исключила экстрадиции Саакашвили
Мир

Зурабишвили не исключила экстрадиции Саакашвили

2024/02/29, 10:54
СМИ: Разногласия между Шольцем и Макроном переросли в открытую вражду
Мир

СМИ: Разногласия между Шольцем и Макроном переросли в открытую вражду

2024/02/29, 10:17
Журналист Лео Николян рассказал о связях Макрона с армянскими террористами (видео)
Мир

Журналист Лео Николян рассказал о связях Макрона с армянскими террористами (видео)

2024/02/29, 09:49
«Бои на суше, в воде, воздухе». Bild опубликовал сценарий нападения России на НАТО
Мир

«Бои на суше, в воде, воздухе». Bild опубликовал сценарий нападения России на НАТО

2024/02/29, 09:29
Стало известно, какие болезни нашли у Байдена
Мир

Стало известно, какие болезни нашли у Байдена

2024/02/29, 09:14
Внучка Муссолини пережила нападение в Страсбурге
Мир

Внучка Муссолини пережила нападение в Страсбурге

2024/02/29, 00:45
В Гане объявили войну ЛГБТ (видео)
Мир

В Гане объявили войну ЛГБТ (видео)

2024/02/29, 00:38
В Молдове отрабатывают действия при мобилизации
Мир

В Молдове отрабатывают действия при мобилизации

2024/02/29, 00:25