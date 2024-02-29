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В Азербайджане стартовал ультрамарафон Ханкенди-Баку (видео)

В Азербайджане стартовал ультрамарафон Ханкенди-Баку (видео)

В Азербайджане впервые стартовал ультрамарафон Ханкенди-Баку, организованный Министерством молодежи и спорта совместно с Федерацией легкой атлетики Азербайджана.

Первые соревнования в Ханкенди участники начали с лозунга «Вперед с гордостью», передает Report.

Участники ультрамарафона, преодолевая этапы Ханкенди – Евлах (83 километра), Евлах – Уджар (84 километра), Уджар – Гаджигабул (88 километров), Гаджигабул – Гобустан (70 километров) и Гобустан – Баку (55 километров), 4 марта прибудут в Баку.

Всего в ультрамарафоне участвуют 64 спортсмена. Среди них представители Турции (5 человек), Мексики (4 человека) и Молдовы (1 человек).

Победители каждого этапа будут награждены отдельно, а победители общего зачета получат главный приз.

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