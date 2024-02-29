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Атталь допустил отправку французских военных в Украину

Атталь допустил отправку французских военных в Украину

Французские военные могут быть отправлены на Украину для защиты границ, сообщил премьер-министр Франции Габриэль Атталь. Его слова передает ТАСС.

«Когда мы говорим о французских военных, мы можем говорить о солдатах, занимающихся обучением, защитой земля-воздух или защитой ряда границ», — уточнил политик, комментируя недавнее заявление президента страны Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.

Премьер также добавил, что слова французского лидера не являются объявлением о каких-либо действиях.

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