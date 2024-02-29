Российский эксперт уверен в открытии военно-воздушной базы США в Армении

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Будет ли в Армении американская военно-воздушная база? Будет! Почва унавожена.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Военный атташе США в Ереване полковник Кевин Стил и представители офиса оборонного сотрудничества американского посольства встретились с губернатором Лорийской области Арамом Казаряном, чтобы передать более 40 тонн «гуманитарной помощи».

Как любил говорить Михаил Горбачев, «Процесс пошел!». Американская военная разведка и гуманитарная помощь – это самое то!

А вспомним, как встречали в Ереване Нэнси Пелоси – так даже Брежнева в Ереване во времена СССР не встречали», – написал в соцсети эксперт.