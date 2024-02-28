Посольство Азербайджана провело в Хорватии акцию по случаю годовщины трагедии в Ходжалы (фото)

66 Просмотров

Посольство Азербайджана в Хорватии провело конференцию, посвященную 32-й годовщине Ходжалинского геноцида. Об этом сообщает «Азертадж».

В конференции приняли участие представители государственных учреждений Хорватии, депутаты парламента, руководство дипломатического корпуса, аккредитованного в Загребе, администрация высших учебных заведений Хорватии, эксперты в области международного гуманитарного права и сотрудники аналитических центров, журналисты и представители общественности.

Сначала минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида.

Затем посол Азербайджана в Хорватии Анар Иманов обстоятельно проинформировал о Ходжалинском геноциде. Он сообщил, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года Ходжалы был оккупирован армянскими вооруженными силами. В результате с особой жестокостью и беспощадностью было убито большое количество мирных жителей, преимущественно женщины и дети. Армяне подвергали пленных немыслимым пыткам и издевательствам. Дипломат призвал все страны и международные структуры принять необходимые меры для привлечения к ответственности виновных в Ходжалинском геноциде. А.Иманов подчеркнул, что безнаказанность создает основу для повторения подобных злодеяний в будущем.

Посол Азербайджана рассказал о международной агитационно-информационной кампании «Справедливость к Ходжалы!», проводимой ежегодно 26 февраля. Было сообщено, что в рамках кампании во многих странах проводятся различные мероприятия, принимаются надлежащие меры для донесения до международного сообщества правды о Ходжалинском геноциде, признания деяний армян в качестве преступлений и дачи им объективной правовой оценки. Посол выразил уверенность в том, что все преступники, совершившие Ходжалинский геноцид, понесут наказание.

Выступившие на мероприятии экс-президент Хорватии Иво Йосипович, профессора юридического факультета Загребского университета Майя Муниврана, Александар Маршавельски, Михаэль Мишо Мудрич, Снежана Василевич, ответственный представитель Института развития и международных отношений Крешеван Антун Дуймович призвали международное сообщество осудить виновников Ходжалинского геноцида, чтобы подобное никогда больше не повторилось ни в одной точке мира.

На конференции был показан документальный фильм о Ходжалинском геноциде, снятый при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Посольство преподнесло участникам мероприятия книгу о Ходжалинском геноциде, изданную на хорватском языке.